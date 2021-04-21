Каркас стойки для стойки-кафе на балконе обеденного зала ЛДСП 26ММ Орех Ноче Экко ТВ000098

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Каркас стойки для стойки-кафе на балконе обеденного зала ЛДСП 26ММ Орех Ноче Экко ТВ000098- Мебель для офисов и предприятий торговли