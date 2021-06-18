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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник ЖСП 64-1000-002Т 1000ВТ 380В У5 ТУ 3461-001-10636383-2009 ООО НПП "НФЛ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник ЖСП 64-1000-002Т 1000ВТ 380В У5 ТУ 3461-001-10636383-2009 ООО НПП "НФЛ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник ЖСП 64-1000-002Т 1000ВТ 380В У5 ТУ 3461-001-10636383-2009 ООО НПП "НФЛ"- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник ЖСП 64-1000-002Т 1000ВТ 380В У5 ТУ 3461-001-10636383-2009 ООО НПП "НФЛ"

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    Цена
    от 2006,56
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      96967053201638270-96967053201638896-96967053201639121
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      Спецификация
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      97664297252945920-97694714613989377-97826623377637377
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      0
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      Спецификация
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      Характеристики
      97664297252945920-97694714613989377-97826623377637379
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