Флипчарт inФОРМАТ 100х70СМ магнитно-маркерный на треноге 69355
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 4200₽
Доска офисная магнитная MAGNETOPLAN вставки из пластика на углах алюминиевая рама 120x90СМ горизонтально/вертикальное крепление
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 6499,8₽
Доска офисная магнитно-маркерная Комус алюминиевая рама лаковое покрытие 100х180СМ 164481
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 8941,46₽
Доска офисная магнитно-маркерная Hebel Whiteboard 2000 120x90СМ 6302884
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
Не указана
Доска офисная магнитно-маркерная, вращающаяся на 360 граусов, на роликах, двусторонняя Attache лаковое покрытие 100х120СМ В комплекте: подставка, набор маркеров для доски из 4-х цветов, круглый наконечник, толщ.линии 5ММ, губка с магнитом, набор магнитов 3СМ, 6 цветов
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 23022,39₽
Демосистема настольная MEGA Office с устойчивым металлическим основанием
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 5560₽
Демо-панель Durable А4 синяя 5ШТ
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 1767₽
Степлер Sax 170 №24-26 до 40ЛИСТ синий
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 1858₽
Степлер 8224 Комус Secundo №24/6 20 красный
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 210,15₽
Скрепочница магнитная Lesenka пластиковая квадратная
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 35,4₽
Степлер Sax 39 до 25ЛИСТ синий
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 500₽
Степлер Maped ERGOLOGIC 352511 N24/6, N26/6 до 25ЛИСТ черный 267361
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
от 529₽