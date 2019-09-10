Плита ЛДСП 2440х1830х22ММ Бук Бавария светлый Увадрев U9501 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 389,53 ₽ В корзину

Плита ЛДСП 2750х1830х25ММ дуб млечный Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов Не указана В корзину

Плита ЛДСП H1277 ST9 2800х2070х25ММ акация Egger Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 5258,89 ₽ В корзину

Плита ЛДСП H1277 ST9 2800х2070х16ММ акация Egger Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 3912,75 ₽ В корзину

Плита ЛДСП H3325 ST28 2800х2070х16ММ дуб Гладстоун табак Egger Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 712,31 ₽ В корзину

Плита ЛДСП 2450х1830х16ММ Ноче Мария ГОСТ 10632-89 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 511,2 ₽ В корзину

Плита ЛДСП 1830х2750х16ММ вишня ГОСТ 10632-89 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 453,6 ₽ В корзину

Плита ЛДСП панель стеновая 8622 16ММ дуб светлый KRONOSPAN Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов от 1200 ₽ В корзину

Плита ЛДСП щит декоративный 0514 16ММ слоновая кость KRONOSPAN Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов Не указана В корзину