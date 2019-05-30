Проволока низкоуглеродистая о/н от. 2.5ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока низкоуглеродистая о/н от. 2.5ММ- Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций из нелегированной стали