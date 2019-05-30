Обувь для сцены и танца Ботинки клоунские Модель 901 разм.42 подошва из натуральной кожи,каблук 2 см

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Ботинки клоунские Модель 901 разм.42 подошва из натуральной кожи,каблук 2 см- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической