Обувь для сцены и танца Сапоги Модель 503 разм.37 на раздельной красовочной подошве

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Сапоги Модель 503 разм.37 на раздельной красовочной подошве- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической