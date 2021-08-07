Кулер настольный Lesoto электронное 68ВТ 450ВТ без шкафчика Китай td white Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 5490 ₽ В корзину

Кулер напольный VATTEN V45WKB 4928 компрессорный 120ВТ 650ВТ 980х310х340ММ Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 18000 ₽ В корзину

Кулер напольный Vatten V19NK 525426 черный Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 12900 ₽ В корзину

Кулер напольный VATTEN V41WK (из качественного, устойчивого к ультрафиолету пластика, имеет два крана, управление кнопками - горячая и холодная вода, кран горячей воды имеет функцию "защиту от детей") Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки Не указана В корзину

Кулер напольный VATTEN V43WK арт.4580 высота 1086ММ, производительность нагрева воды - 6.3 Л/Ч, кран типа "push" Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 16490 ₽ В корзину

Кулер напольный VATTEN 42 NE 488450 4л/ч электронное 70ВТ 420ВТ Китай Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 5800 ₽ В корзину

Кулер напольный Lesoto 16 LD 1 220В термоэлектрический 80ВТ 500ВТ Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 7875 ₽ В корзину

Кулер напольный Ecotronic H2- 220В компрессорный 100ВТ 500ВТ без шкафчика Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 10697,2 ₽ В корзину

Кулер напольный Ecotronic H1-LE v.2 5л/ч электронное 40ВТ 500ВТ Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 10400 ₽ В корзину

Кулер напольный Ecotronic H10-L 3 л/ч 220В компрессорный 120ВТ без шкафчика Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 15500 ₽ В корзину

Кулер напольный AEL LD-AEL-17 5Л/Ч электронное 70ВТ 500ВТ 950х310х350ММ Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 13620 ₽ В корзину