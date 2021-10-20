ТЭН для проточного водонагревателя RCT TW 3 220В с резьбой 42ММ и датчиком температуры 182235

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: ТЭН для проточного водонагревателя RCT TW 3 220В с резьбой 42ММ и датчиком температуры 182235- Водонагреватели проточные и накопительные электрические