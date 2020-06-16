Прокладка 15-19-30 Б-10 (ЧТЗ)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка 15-19-30 Б-10 (ЧТЗ)- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком