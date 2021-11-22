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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах / Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ

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    Цена
    от 342
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      586,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      691,9
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
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      691,9c НДС
    • ООО "ГК СИБСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      657
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      657
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      657c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      657
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      657
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      657c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ СТРОЙПЕРСПЕКТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      504,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      595,5
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      595,5c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      504,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      595,5
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      595,5c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
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      Цена без НДС, руб.
      499,95
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      589,95
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      589,95c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      499,95
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      589,95
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      589,95c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      498
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      587,64
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      587,64c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      498
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      587,64
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      587,64c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      570
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
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      570c НДС
    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
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      Цена без НДС, руб.
      475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      570
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
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      570c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      448,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      529
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      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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      Минимальная партия
      14
      Регионы поставки
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      529c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      423,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      499,5
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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      480c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      480c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      396,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      467,4
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      467,4c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      395
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      466,1
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Толщина штукатурного слоя Минимальная 5 мм Максимальная 50 мм Насыпной вес 640–770 кг/м3 Зернистость до 1,2 мм Выход раствора Из 100 кг смеси ~120 л Расход ~ 8,5 кг/м2 Высыхание ~ 7 суток Прочность На сжатие > 2,5 МПа На изгиб > 1,0 МПа Коэфф. теплопроводности 0,25 Вт/м,еденица измерения ШТ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      466,1c НДС
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      395
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      466,1
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Толщина штукатурного слоя Минимальная 5 мм Максимальная 50 мм Насыпной вес 640–770 кг/м3 Зернистость до 1,2 мм Выход раствора Из 100 кг смеси ~120 л Расход ~ 8,5 кг/м2 Высыхание ~ 7 суток Прочность На сжатие > 2,5 МПа На изгиб > 1,0 МПа Коэфф. теплопроводности 0,25 Вт/м,еденица измерения ШТ
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
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      466,1c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      394
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      464,92
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      464,92c НДС
    • ООО ТД "СТРОЙБАТ"
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      Цена без НДС, руб.
      381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Подробнее
      450c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      381,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      450c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      355,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      407,29
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      407,29
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      407,29c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Мацак Виктор Викторович"
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      Цена без НДС, руб.
      407,29
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      407,29
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      407,29c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      285
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      342
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
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    • ООО "РИГ"
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      Цена без НДС, руб.
      285
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      342
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      342c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ГЛАВКОМПЛЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      0,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      0,01
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      0,01c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
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      Цена без НДС, руб.
      0,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      0,01
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      0,01c НДС
    • ООО "Дом Строй"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
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    от 180
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    Покрытие настенное декоративное Sabbia PARADE S81 5
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 885
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    Профиль угловой Люмсвет 19ММ 19ММ 3000ММ белый
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 56,05
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    Планка конька плоского ПЭ-01-5005 синий-0.45 190х190х2000ММ металл -.45ММ, покрытие полиэстер 1 класса 5005 синий
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    Не указана
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    Планка направляющая поперечная для подвесного потолка Албес Т-24 600х24х29ММ
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    Не указана
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    Лента уплотнительная Дихтунгсбанд 48х50
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 148,44
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    Лента монтажная двусторонняя Unibob для зеркал 19ММх5М
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    Не указана
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    Планка завершающая сложная 65х3000ММ RAL-5005 МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 320
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    Лента монтажная клейкая Fit 50ММх50М
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 543,22
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    Лист плоский металлический 2,5x1,25 синий 5005
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    от 43500
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    Планка карнизная для мягкой кровли 2000х100х69ММ оцинкованная сталь
    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
    Не указана
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