Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Смесь штукатурная сухая гипсовая Knauf Ротбанд 30КГ для внутренних работ- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах