USB-флеш-накопитель 32ГБАЙТ металл синий Нанесение в 1 краску (серебро).с 2 соединителями (USB и micro USB) - для загрузки и выгрузки файлов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: USB-флеш-накопитель 32ГБАЙТ металл синий Нанесение в 1 краску (серебро).с 2 соединителями (USB и micro USB) - для загрузки и выгрузки файлов- Устройства запоминающие внешние