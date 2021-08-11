Ботинки защитные зимние ЭЗ-4Мн для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий 38-46 кожа/ПУ/нитрил Обувь различная специальная Не указана В корзину

Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 МПС для защиты от воды, нефтяных масел и механических воздействий ПВХ с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна, стельки антипрокольные с защитными металлическими подносками Обувь различная специальная от 1197,6 ₽ В корзину

Сапоги защитные из поливинилхлоридного пластика с подкладкой из х/б трикотажного полотна оливковые для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот и щелочей Обувь различная специальная от 632,48 ₽ В корзину

Сапоги защитные летние Энергоконтракт Santiago III для защиты от механических воздействий, ударов, проколов, порезов, в том числе ручной цепной пилой черный/оранжевый каучук Мпун200 Обувь различная специальная от 14790 ₽ В корзину

Сапоги защитные с композитным подноском Артель Призма для защиты от механических воздействий, воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей синие ПВХ/трикотаж подошва литьевая ПУ металлический подносок (Мун 200) 380ММ 178-61 ТР ТС 019/2011 Обувь различная специальная от 1256,85 ₽ В корзину

Сапоги защитные TALAN Lider для защиты от механических воздействий, воды, нефтепродуктов, пониженных температур 43 натуральная кожа/композиционная кожа/искусственный мех ПУ/ТПУ термопласт 5Дж ВС6075у-2 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 Обувь различная специальная от 1934,1 ₽ В корзину

Ботинки защитные мужские "Неогард" кожа натуральная и материал RETOR (Ретор) Обувь различная специальная от 2316,47 ₽ В корзину

Ботинки защитные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений кожанные Обувь различная специальная от 2301 ₽ В корзину

Сапоги защитные ЭЗ-21н зимние для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов кожа/натуральный мех подошва нитрил голенище 270ММ Обувь различная специальная от 700 ₽ В корзину

Сапоги защитные СМУ-008Т утепленные мужские/женские для защиты от нефти, нефтепродуктов и пониженых температур для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах кожа натуральная жесткий подносок Обувь различная специальная от 5445,22 ₽ В корзину

Ботинки защитные мужские Ресурс 01К-53 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные, подошва ПУ/ТПУ Обувь различная специальная от 2699,84 ₽ В корзину