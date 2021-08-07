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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри

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    Цена
    от 71280
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • Общество с ограниченной ответственностью 'Вендпром'
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      71280
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      71280c НДС

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