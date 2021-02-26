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    Главная / Торговый портал / Изделия декоративные из дерева прочие / Подставка под системный блок Рондо БК2 (1) береза 240х36х400ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подставка под системный блок Рондо БК2 (1) береза 240х36х400ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подставка под системный блок Рондо БК2 (1) береза 240х36х400ММ- Изделия декоративные из дерева прочие
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    Подставка под системный блок Рондо БК2 (1) береза 240х36х400ММ

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    Цена
    от 760
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      866,27
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1039,53
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      240х36х400
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1039,53c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      644,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      760
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      760c НДС

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