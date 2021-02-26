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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием / Степлер SAX 519 №10 до 20ЛИСТ синий
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    Степлер SAX 519 №10 до 20ЛИСТ синий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Степлер SAX 519 №10 до 20ЛИСТ синий- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
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    Степлер SAX 519 №10 до 20ЛИСТ синий

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 489
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      484,40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      581,29
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      581,29c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      414,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      489
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      489c НДС

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