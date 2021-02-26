Стиратель для досок резиновый (для маркерных досок)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стиратель для досок резиновый (для маркерных досок)- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием