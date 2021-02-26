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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор Citizen SDC-888TII/XBK 12-разрядный двойное питание
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор Citizen SDC-888TII/XBK 12-разрядный двойное питание

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор Citizen SDC-888TII/XBK 12-разрядный двойное питание- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
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    Калькулятор Citizen SDC-888TII/XBK 12-разрядный двойное питание

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    Цена
    от 787,57
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    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1590
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
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      1590c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1071,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1285,91
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      1285,91c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
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      1015,09
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1218,12
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Расчет процентов да; Тип питания двойное; Пересчет курсов валют нет; Цвет черный; Разрядность дисплея 12; Гарантийный срок 60 мес; Размер изделия 203x158x31 мм; Вес изделия 0.228 кг; Тип размера полноразмерный; Вычисление квадратного корня да; Модель SDC-888TII; Вычисление налога нет; Коррекция вычислений да; Страна происхождения Филиппины; Тип применения для бухгалтеров; Металлическая панель нет; Артикул 120
      Минимальная партия
      0
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      1218,12c НДС
    • БУЧИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      1
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      916,66
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      1100c НДС
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      852
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      1022,4c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
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      Цена без НДС, руб.
      832,5
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      999
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      0
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      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
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