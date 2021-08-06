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    Главная / Торговый портал / Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев / Бумага копировальная РС-16 А4 50ЛИСТ фиолетовая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага копировальная РС-16 А4 50ЛИСТ фиолетовая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага копировальная РС-16 А4 50ЛИСТ фиолетовая- Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
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    Бумага копировальная РС-16 А4 50ЛИСТ фиолетовая

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 115
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      131,62
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      157,95
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      157,95c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      97,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      115
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      115c НДС

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