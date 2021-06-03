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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 черная 32ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 черная 32ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 черная 32ММ- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 черная 32ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 44,04
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      95,58
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      95,58c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74,76
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Формат А4; Наличие кармана на лицевой обложке папки нет; Наличие кармана на корешке папки нет; Наличие кармана на внутренней обложке папки нет; Цвет черный; Формат папки ориентирован вертикально; Вид механизма О-кольца; Материал пластик; Размер (ВхШхГ), мм 308x230x32; Вместимость до 250 листов; Фактура песок; Страна происхождения Россия; Количество штук в транспортном коробе 30 шт.; Толщина материала, мм 0.45; Диаметр кольца, мм 25; Ширина корешка, мм 32; Артикул 112300
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74,76c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74,39
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74,39c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59,39
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      71,27
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      71,27c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69,15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      69,15
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      69,15c НДС
    • ООО "ЭКСПЕРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69,15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      69,15
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      69,15c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56,24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67,49
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      67,49c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      58,2
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      58,2c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      58,2
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      58,2c НДС
    • ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      58,2
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      58,2c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      53
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,04
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,04c НДС

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