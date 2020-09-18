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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая офсетная №1 А4 65г/м2 500л.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая офсетная №1 А4 65г/м2 500л.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая офсетная №1 А4 65г/м2 500л.- Бумага писчая и тетрадная
    8
    Бумага писчая белая офсетная №1 А4 65г/м2 500л.

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 236
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС

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