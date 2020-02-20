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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием / Степлер ErichKraus №24/6 30ЛИСТ
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    Степлер ErichKraus №24/6 30ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Степлер ErichKraus №24/6 30ЛИСТ- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
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    Степлер ErichKraus №24/6 30ЛИСТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 451,22
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИксПи"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      382,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      451,22
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      451,22c НДС
    • ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      382,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      451,22
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      451,22c НДС

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