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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Салфетка двухслойная стерильная 16х14СМ 10ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Салфетка двухслойная стерильная 16х14СМ 10ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетка двухслойная стерильная 16х14СМ 10ШТ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    31
    Салфетка двухслойная стерильная 16х14СМ 10ШТ

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    Цена
    от 11,77
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,9
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      28,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Салфетка марлевая медицинская стерильная двухслойная 16х14 №10, 32 плотность, готовые операционно-перевязочные медицинские двухслойные средства, прошедшие стерилизацию. Лейко Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28,49c НДС
    • МЕРЗЛЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      25c НДС
    • ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИКАЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,95
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,95c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      14,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14,3c НДС
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      11,77
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11,77c НДС
    • ООО "ФАРМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      11,77
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11,77c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      11,77
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11,77c НДС

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