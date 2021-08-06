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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая А3 65Г/М2 500ЛИСТ Белизна - 94-96%, 132 CIE.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая А3 65Г/М2 500ЛИСТ Белизна - 94-96%, 132 CIE.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая А3 65Г/М2 500ЛИСТ Белизна - 94-96%, 132 CIE.- Бумага писчая и тетрадная
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    Бумага писчая белая А3 65Г/М2 500ЛИСТ Белизна - 94-96%, 132 CIE.

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    Цена
    от 590
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    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      590c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      590
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      590c НДС

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