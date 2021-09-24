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    Главная / Торговый портал / Бумага фильтровальная лабораторная / Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76- Бумага фильтровальная лабораторная
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    Бумага фильтровальная для общелабораторных работ листовая марка Ф 520х600ММ ГОСТ 12026-76

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    Цена
    от 218,65
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    Единица измерения:
    КГ
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    • ООО "АО СИБРЕАХИМ"
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      Цена без НДС, руб.
      2824,93
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3389,92
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3389,92c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2824,93
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3389,92
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3389,92c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1282,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1539
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
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      1539c НДС
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      496,25
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
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      496,25c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      420,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      496,25
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Вологодская область, Брянская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Волгоградская область, Воронежская область, Свердловская область, Владимирская область, Иркутская область, Ивановская область, Оренбургская область, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Коми, Курганская область, Ульяновская область, Ленинградская область, Ростовская область, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Смоленская область, Кировская область, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Новгородская область, Саратовская область, Ярославская область, Самарская область, Пензенская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Псковская область, Курская область
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      410
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      492
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
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      492c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      307,2c НДС
    • ООО "УФАХИМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      244
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      292,8
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Материал: бумага. Способ изготовления: в листах. Размер листов, мм: 520 ? 600 Марка: Ф-для общелабораторных работ Упаковка: водонепроницаемый упаковочный материал Назначение: для общелабораторных работ ГОСТ 12026-76
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      292,8c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      235,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      282,3
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      282,3c НДС
    • ООО "ХимТТ"
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      Цена без НДС, руб.
      210,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252,9
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
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      252,9c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      210,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252,9
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
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      252,9c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      202,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      239
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Алтайский край, Красноярский край, Томская область, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Омская область, Тюменская область, Свердловская область, Саратовская область, Республика Коми, Приморский край, Краснодарский край
      Подробнее
      239c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      182,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      218,65
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      218,65c НДС
    • ООО "НПП СПЕКТРАНАЛИТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      0,01
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
      0
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