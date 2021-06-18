Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный NL-2001-50, мощность 35 Вт, рассеиватель прозрачный/матовый 90%, световой поток 4700 Лм при прозрачном рассеивателе, нагрузка на светодиоды - не более 0,125 Вт, рабочий ток - 650 мА, цветовая температура – 4000К, 5000К, индекс цветопередачи 82, размеры ДШВ – 170*130*124 мм, вес 1,15 кг, варианты крепления – П-образная лира, консоль, подвес. Степень защиты - IP65, УХЛ1, Ресурс светодиодного модуля > 110 000 ч; Температура эксплуатации: -60°C +60°C; Класс защиты от поражения эл. током: 1; Питающее напряжение: 90…264 В cos ф 0,98