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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле пиломатериалами / Плита потолочная «Албес» SKYTY 600х600ММ белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плита потолочная «Албес» SKYTY 600х600ММ белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита потолочная «Албес» SKYTY 600х600ММ белый- Услуги по оптовой торговле пиломатериалами
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    Плита потолочная «Албес» SKYTY 600х600ММ белый

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    Цена
    от 1439,6
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    Единица измерения:
    М&sup2;
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    Поставщики
    • ООО "МАСШТАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1220
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1439,6
      Спецификация
      Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1439,6c НДС

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