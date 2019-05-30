Патрубок НКТ 73 по ГОСТ 633-80 с фланцем 60х35 подъемным по ГОСТ 28919-91

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Патрубок НКТ 73 по ГОСТ 633-80 с фланцем 60х35 подъемным по ГОСТ 28919-91- Фитинги для труб стальные, кроме литых