Доска обрезная 1 сорт 40х150х6000ММ 18-20% ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная 1 сорт 40х150х6000ММ 18-20% ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные