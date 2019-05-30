Печь электронагревательная без камней Elegance F-18 18000ВТ 380В для бани и сауны 20-35М3 500x500x700ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная без камней Elegance F-18 18000ВТ 380В для бани и сауны 20-35М3 500x500x700ММ- Приборы отопительные электрические