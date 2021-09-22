Характеристики

Представленная модель выполнена из натуральных тканей и обладает достаточной функциональностью. Широкое сиденье и спинка с возможностью регулировки под вес и механизмом качания делают офисное кресло идеальным вариантом для длительной работы. Настроив кресло под свои вес и рост, Вы сможете предотвратить усталость в спине и расслабиться в минуты отдыха. Особенности: фиксация в нескольких положениях; устойчивая крестовина; регулировка под вес; регулировка высоты (система газлифт); выдерживает до 100 кг нагрузки; Дополнительно: габариты: 111 x 45 x 40; вес: 11.6 кг.