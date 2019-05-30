Изделие из кожи кожа для верха обуви для производства мужской, женской и детской обуви кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие из кожи кожа для верха обуви для производства мужской, женской и детской обуви кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия- Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки