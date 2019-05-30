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    Главная / Торговый портал / Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки / Изделие из кожи кожа мебельная для производство мягкой мебели для дома и офиса кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Изделие из кожи кожа мебельная для производство мягкой мебели для дома и офиса кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие из кожи кожа мебельная для производство мягкой мебели для дома и офиса кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия- Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки
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    Изделие из кожи кожа мебельная для производство мягкой мебели для дома и офиса кожа с легкой корректировкой поверхности лица и с полностью корректированной поверхностью, гладкая и тисненая ООО "ВКП ЛТ" Россия

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      Спецификация
      Торговля оптовая шкурами и кожей
      Характеристики
      Минимальная партия
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