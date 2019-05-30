Машина для строительства и содержания дорог КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15 250ЛС ЯМЗ-238НД4 17Т 4.515М 4515/3735 мм ТУ 4812-010-39448337-2007 АО "ПТЗ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4700000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 3000КГ 42.4КДЖ 42УД/МИН 1.2-4.0Т 12.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения от 52159,2 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244К ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В1М ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В3 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4200000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 2500КГ 36.75КДЖ 42УД/МИН 1.2-3.2Т 8.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину