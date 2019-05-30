Машина дорожная комбинированная ЭД 405В2 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
Молоты сваебойные
Не указана
Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия
Копры и копровое оборудование для свайных работ
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМГ ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405А ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405Г ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Гидромолот Delta FX-5 320КГ 450-900УД/МИН 566ММ
Молоты сваебойные
от 406399,99₽
Машина дорожная комбинированная ЭД 244Н ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМК ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана