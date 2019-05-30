Машина дорожная комбинированная ЭД 405В2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия Копры и копровое оборудование для свайных работ Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМГ ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Г ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Гидромолот Delta FX-5 320КГ 450-900УД/МИН 566ММ Молоты сваебойные от 406399,99 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244Н ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину