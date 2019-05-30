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    Главная / Торговый портал / Молоты сваебойные / Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия
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    Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия- Молоты сваебойные
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    Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия

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      Спецификация
      Производство прочих машин для выемки грунта
      Характеристики
      Минимальная партия
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