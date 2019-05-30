Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Станки для прочих видов обработки металлов резанием / Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия- Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    8
    Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Станок ленточнопильный поворотный СРЗ-200-01П
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    от 314000
    В корзину
    Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС 16Ф3 50ГЦ 380В 35КГ 28.41.21-001-60761567-2016 ООО "АГФЗ" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок специальный токарной группы рядовой намотки СРН-05М3 для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. БГ41.066.000ТУ АО ВЭМЗ Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок колонный ленточнопильный двухстоечный вертикальный для порезки металлопроката СРЗ-200-04.400 2КВТ 400ММ 2ММ 90ГРАД 16-120М/МИН 4510х34х1.1ММ 1700х2200х2000ММ 520КГ
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    от 1158000
    В корзину
    Станок металлорежущий термической резки с числовым программным управлением(ЧПУ) "FMGroup" ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E 380В 1500ВТ 820х420х1050ММ 140КГ для пластической обработки тонколистового металла с комплектом роликов до 1.8ММ 27.6ОБ/МИН
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС16ПФ3 50ГЦ 380В 10КГ ТУ 28.41.21 – 001 – ОКПО – 2016 ООО "АГФЗ" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок вальцетокарный настольный Stalex W01-1.5x1300 для изготовления изделий из металла цилиндрической формы 1300ММ ручной (механический) 3ШТ 1730х450х540ММ
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    от 67775,66
    В корзину
    Станок Автомат ленточнопильный для автоматической разрезки стального проката ЛПА-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок ленточнопильный для разрезки стального проката ЛПС-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок ленточнопильный для разрезки крупных стальных заготовок ЛПС-1300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Станок переносной фрезерный СФ-ОП1 30ММ 8КВТ 860х930х950ММ 420КГ АО "ЦТСС" Россия
    Станки для прочих видов обработки металлов резанием
    Не указана
    В корзину
    Позвонить