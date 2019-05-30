Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия Копры и копровое оборудование для свайных работ Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный трубчатый 3600000Г 1800КГ 51КДЖ 42УД/МИН 1.8-5.0Т 10Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 790х640х4400ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405А2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Фреза дорожная Delta P 600 SL 120-160Л/МИН 180-210БАР 60ШТ 600ММ 0-150ММ Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами от 835000 ₽ В корзину

Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20 Копры и копровое оборудование для свайных работ от 5200000 ₽ В корзину

Мотобур М-10И для бурения скважин в отложениях I-IV категорий буримости глубиной до 10М, шнековым способом Ø62ММ, при съёмке, картировании, инженерно-геологических изысканиях, а также для бурения шпуров витыми штангами в породах до V категории буримости и других работ аналогичного характера в труднодоступных районах комплектация: БИ.149-949 Переходник М 28х6.36/Л19х6.35 - 2ШТ, БИ.229-287.000-3 Шнек D=62ММ l =1000ММ БИ.229-287.000-3 – 10ШТ, БИ.05.04.22-2 Долото 4-х лопастное Ф75ММ, резьба СП.19 - 2ШТ, БИ.19.00.040 Вилка для шнеков 62ММ-2ШТ, БИ.25.001 Ключ отбойный БИ.25.001 - 1ШТ, БИ.139-893.000 Ключ для шнеков D=62ММ БИ.139-893.000 – 2ШТ Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта от 198000 ₽ В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В2 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину