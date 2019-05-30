Машина дорожная комбинированная ЭД 405Г ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный трубчатый 3600000Г 1800КГ 51КДЖ 42УД/МИН 1.8-5.0Т 10Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 790х640х4400ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Свайный копер полноповоротный гидравлический "РОПАТ СК 25" ООО ТД "РОПАТ" Россия Копры и копровое оборудование для свайных работ Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20 Копры и копровое оборудование для свайных работ от 5200000 ₽ В корзину

Машина для строительства и содержания дорог КИРОВЕЦ К-703МА-ДМ15 250ЛС ЯМЗ-238НД4 17Т 4.515М 4515/3735 мм ТУ 4812-010-39448337-2007 АО "ПТЗ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В1М ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КМГ ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4700000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 3000КГ 42.4КДЖ 42УД/МИН 1.2-4.0Т 12.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину