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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол-мойка лабораторный 800СМОсп-У 800х600х900ММ раковина- стеклопластик гл.300ММ, мойка одинарная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол-мойка лабораторный 800СМОсп-У 800х600х900ММ раковина- стеклопластик гл.300ММ, мойка одинарная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол-мойка лабораторный 800СМОсп-У 800х600х900ММ раковина- стеклопластик гл.300ММ, мойка одинарная- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол-мойка лабораторный 800СМОсп-У 800х600х900ММ раковина- стеклопластик гл.300ММ, мойка одинарная

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    Цена
    от 45000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ЗАО "Омега-Тех"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38135,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      45000
      Спецификация
      Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45000c НДС

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