Стол-мойка лабораторный 800СМОсп-У 800х600х900ММ раковина- стеклопластик гл.300ММ, мойка одинарная

Стол письменный для персонала эргономичный левый Система-М пк-ссм-стэ160х120л/д-в3-99 ЛДСП ЛДСП 1400х1200х745ММ орех светлый
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Шкаф для документов закрытый V-2.2+4.0+4.3+2*V+ 777х387х1980ММ дуб сонома опоры сборные ПВХ 2-дверный высокий со стеклом
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Табурет кухонный Охта ольха МДФ/металл 370х370х470ММ ООО "ДРЕВПРОМ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
от 1890₽
Шкаф для холодильника закрытый Rio Base 800х800х500ММ вяз швейцарский/белый 1-дверный ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Тумба офисная греденция комод для документов Футура 1650х510х950ММ Орех Каналетто ЛДСП 18ММ 5 выдвижных ящиков, 2 глухих фасада, верхний каркас блока тумбы разделен на 3 секции, фасады укомплектованы скрытыми ручками, система открывания ящиков - push & pull, проставка с зеркальной поверхностью, ручки цельнометаллические в цвете хром, детали поставляются в разобранном виде, упакованные в гофрокартон и защитную пленку ООО Дефо-Мебель Россия
Тумбы офисные деревянные
от 387464,92₽
Скамья жесткая гардеробная со спинкой металлическая СКС 1200 850х1200х350ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Не указана
Стол письменный для персонала прямой Style Л.СП-4 каркас ДСП ДСП 1580х720х755ММ орех рибера
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 4561,2₽
Стол рабочий эргономичный правый МДФ МДФ 1604х904(704)х756ММ дуб молочный ПВХ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Скамья жесткая деревянная с металлическим основанием 1800х450х1000ММ ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области Россия
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Не указана
Стол письменный Тайпит А-002 ЛДСП ЛДСП 1200х730х760ММ бук
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 2900₽
Тумба офисная сервисная Комфорт К.305 ДШ 600х440х1050ММ дуб Шамони темный ламинированная ДСтП 25ММ ПВХ 2ММ с ящиками
Тумбы офисные деревянные
Не указана
Тумба офисная 480х880х740ММ палисандр массив "Ясень", МДФ, шпон с дверцей ООО "Регион Плюс"
Тумбы офисные деревянные
Не указана