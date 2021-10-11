Характеристики

Габаритные размеры (мм) -800х800х2300. Шкаф состоит из двух модулей: – верхний модуль - вытяжная камера с размера-ми800х800х1400 мм; – нижний модуль – тумба для хранения химических реактивов и лабораторных принадлежностей с размерами 800х800х920 мм. Рабочая поверхность – керамогранит бесшовный. Высота до рабочей поверхности – 920 мм. Конструкция шкафа обеспечивает вытяжку из верхнего и нижнего модулей и с рабочей поверхности Фронтальное окно- триплекс обрамленный с системой противовесов. Высота подъема фронтального окна –произвольная в пределах 0 – 700 мм. без дополните льных стопоров ( держателей ). Защита от аварийного падения фронтального окна. Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP 65)-2х18вт.-1 шт.Электрооборудование шкафа позволяет подключать к нему приборы и оборудование суммарной мощностью до 3,5 Квт. Розетка евро пылевлагозащищенная с крышкой (IP 44) - 3 шт. Автомат -1 шт. Электроустановочные изделия расположены на горизонтальной передней панели под рабочей поверхностью Нижние секции для хранения: - дверка размером 400х650 мм (2 шт.) и полка размером 750х600 мм. с бортами высотой 30 мм (2 шт.) Заземление (зануление) – для кабины вытяжной и нижних секций для хранения. Оборудование для подключения к лабораторным сетям: а) к электросети - распредкоробка, в которую заводятся провода соответствующего сечения. б) к системе вентиляции - гибкий металлизированный воздуховод D 200 мм., длиной 1000 мм.