Двигатель после капитального ремонта ЗМЗ-5234 ПАЗ Номинальная мощность - 96 кВт (130 л.с.) при 3200 об/мин

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Двигатель после капитального ремонта ЗМЗ-5234 ПАЗ Номинальная мощность - 96 кВт (130 л.с.) при 3200 об/мин- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями