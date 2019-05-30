Двигатель после капитального ремонта ЗИЛ-130 Номинальная мощность - 110,4 кВт (150 л.с.) при 3200 об/мин

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