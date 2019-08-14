Двигатель после капитального ремонта Д-160 Номинальная мощность - 125 кВт (170 л.с.) при 1250 об/мин

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