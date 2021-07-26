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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах / Корпус для компьютера Thermaltake Case V3 Window Black ATX
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корпус для компьютера Thermaltake Case V3 Window Black ATX

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корпус для компьютера Thermaltake Case V3 Window Black ATX- Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах
    6
    Корпус для компьютера Thermaltake Case V3 Window Black ATX

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4002,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4385
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5262
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5262c НДС
    • ООО "СЦИЛЛА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3392,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4002,6
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4002,6c НДС
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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