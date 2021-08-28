Кабель контрольный с медной жилой КВБбШв (А)-LS 4х1 0.66КВ Общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный с медной жилой КВБбШв (А)-LS 4х1 0.66КВ Общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге- Кабели контрольные