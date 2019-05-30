Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 10 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф10мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг

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