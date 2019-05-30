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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием / Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг- Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
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    Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг

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    Цена
    от 54000
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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