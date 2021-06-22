Принтер 3D 3D PICASO Designer PRO 250 Моделирование методом наплавления (FDM/FFF) 2ШТ 0.3ММ 200x200x210мм 0.05ММ до 30 см3.ч Платформа с подогревом USB, Card Reader Пластик ABS-пластик, PLA-пластик, Нейлон, PC-пластик, PETT 1.75ММ PVA, HIPS
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Принтер 3D 3D PICASO Designer PRO 250 Моделирование методом наплавления (FDM/FFF) 2ШТ 0.3ММ 200x200x210мм 0.05ММ до 30 см3.ч Платформа с подогревом USB, Card Reader Пластик ABS-пластик, PLA-пластик, Нейлон, PC-пластик, PETT 1.75ММ PVA, HIPS- Принтеры
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