Обувь для сцены и танца Сапоги Модель 712 мужские разм.42 на джазовочной подошве с кожаной шнуровкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Сапоги Модель 712 мужские разм.42 на джазовочной подошве с кожаной шнуровкой- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической