Обувь для сцены и танца Туфли для народного характерного танца Модель 343 женские разм.38 прошивная подошва из натуральной кожи,наборный каблук высотой 2-4см

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Туфли для народного характерного танца Модель 343 женские разм.38 прошивная подошва из натуральной кожи,наборный каблук высотой 2-4см- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической